Perché Pulisic non è entrato neanche col Venezia? La risposta di Amorim

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia e si è così espresso su Christian Pulisic.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e si è così espresso su Christian Pulisic: "Ha un grande talento e l'ho detto anche in conferenza stampa. Devo semplicemente gestire i carichi di lavoro dei miei giocatori e capisco che in questo momento abbiamo bisogno di vincere e di mettere più ritmo in ogni partita. Quindi per Pulisic è difficile trovare spazio in questo momento, ma resta un giocatore importantissimo per noi. Rientra da un infortunio e ha alle spalle solo una settimana di allenamento, perciò a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita, perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere".

TABELLINO MILAN-VENEZIA (2-0)

MARCATORI: 69′ Goncalo Ramos (M), 89′ autogol Halal (M)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (87′ Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (74′ Jashari), Musah, Bartesaghi (87′ Estupinan); Loftus-Cheek (59′ Rabiot), Cissè (59′ Saelemaekers); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Moreira, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All.: Ruben Amorim.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (45′ + 2′ Halhal); Hainaut, Kike Perez (80′ Lauberbach), Busio, Basic (65′ Sohm), Haps (65′ Correia); Yeboah, Adams (80′ Rrahmani). A disp.: Montipo, Grandi, Gomes, Fanne, Sagrado, Dagasso, Panada, Helgason, Okoro, Farji. All.: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

AMMONITI: Schingtienne, Kike Perez, Haps (V), Pavlovic (M)

NOTE: Angoli 2-3. Recupero 2′ pt, 4′ st.