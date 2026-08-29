Leao con le lacrime agli occhi: "Ho pianto, tanto. Il mio amore per il Milan non finirà mai"

vedi letture

Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero, si è così espresso da San Siro a SkySport al termine della sua carriera in rossonero.

Rafael Leao, ormai ex attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport al termine della sua carriera in rossonero e prima del passaggio al Galatarasay: "Sì, è un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato a crescere e mi ha fatto capire cosa sia l'alto livello, rappresentando una grande società come il Milan. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, avrei voluto dare un addio in un alto modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sicuramente, sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare".

Come saluti il Milan?

"È così, la vita è così: impariamo, ci salutiamo. Non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Lo guarderò da lontano".

Qual è il ricordo più bello?

"Quando vinci i trofei sono le cose che ti restano di più, voi sapete quali. Li ricorderò fino alla fine".

Tu volevi continuare o ti è stata imposta questa scelta?

"Sono momenti così, in cui devi decidere e fare altre scelte. Poi, il Milan rimane sempre il Milan. La squadra è di grande livello, con un grande allenatore; siamo stati poco insieme, ma Amorim è molto bravo, è deciso e può aiutare il Milan a raggiungere cose importanti. Fa un calcio che mi piace, mi piace il calcio di Amorim. Da lontano guarderò il Milan. Gli auguro il meglio".

Chi vuoi ringraziare?

"Tutti, tutti quelli che hannor appresentato il Milan mi hanno aiutato. La vita è questa, è un ciclo. Anche se non finisce tutto qui. Il Milan continuerà a fare cose belle per i propri tifosi. L'importante è che il Milan sia al top e che continui a vincere. Gli auguro il meglio".

Hai pianto?

"Io ho pianto, tanto, è normale, l'emozione ci sta."