Live MN Saelemaekers in conferenza: "Leao? Nessuna storia è eterna. Ho parlato con Amorim del mio ruolo"

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Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A.

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e terminata 2-0 in favore dei padroni di casa. Segui in diretta le dichiarazioni del calciatore rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

Come ti stai trovando da trequartista?

"Penso che abbiate visto in quante posizioni posso giocare. Non preferisco alcun ruolo: ho parlato con il Mister a inizio stagione e mi vede come secondo attaccante. Ovunque giocherò darò sempre il 100%, è importante creare il gruppo".

In debito coi tifosi dopo il Cagliari?

"Loro sanno che abbiamo dato tutto, poi le cose sono andate male. Siamo stati bravi a rifare tutto da zero. In memoria di Franco Baresi abbiamo voluto fare tutto".

Vuoi fare un saluto a Leao?

"Cosa lascia? Rafa è un grandissimo giocatore, quando sta bene può cambiare partita da solo. Nessuna storia è eterna, c’è sempre un momento per staccarsi. La scelta è stata sua, gli auguriamo il meglio e ci dispiace. Pensiamo a noi".

LE PAROLE DI SAELEMAEKERS A DAZN

Quanto è stato difficile dopo una delusione enorme come quella dell’anno scorso?

“Soprattutto è stato molto difficile anche perché c’è stato questo Mondiale di mezzo, quindi ogni giocatore è tornato a una data diversa. Quando esci da una stagione come la scorsa non è mai facile, avevamo tante aspettative ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Il Mister però è stato bravo a resettare tutto, e penso che si vede sul campo. Ogni giocatore si diverte di più, ha la testa libera e dobbiamo continuare così. Per noi era molto importante per noi oggi davanti ai nostri tifosi, in memoria di Baresi, vincere e siamo pronti per la prossima partita che sarà molto difficile”.