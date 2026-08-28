Live MN MN - Milan-Venezia (0-0): entrano Rabiot e Saelemaekers. Ramos e Musah spreconi

vedi letture

62' Il Milan ha creato almeno 4 palle gol nette, chiare. Altrettanti gol sbagliati.

60' Subito Saelemaekers! Cross a rientrare da sinistra ma Ramos sbaglia ancora da pochi metri, questa volta di testa.

59' Doppio cambio per Amorim: fuori Cisse e Loftus-Cheek, dentro Rabiot e Saelemaekers.

57' Cross dalla sinistra del Venezia, solita indecisione di Maignan sull'uscire e Bartesaghi salva un gol fatto con un colpo di testa provvidenziale.

55' È inutile, tra Musah ed il Milan non funziona proprio. Punizione dalla trequarti di Modric, palla che rimane nell'area di porta e Musah incredibilmente la spara sulla traversa da due metri a dir tanto. Non si può sbgliare un gol del genere in nessuna categoria.

54' Finalmente una bella sgroppata di Loftus-Cheek che spacca il Venezia: Haps lo rincorre, lo trattiene, commette fallo e riceve un'ammonizione sacrosanta.

52' Bel corner di Modric, De Winter la sfiora e la toglie a Gila che era messo meglio.

51' Azione prolungata del Milan con un buon possesso palla sulla trequarti. Gonçalo Ramos infine riceve al limite, si gira e lascia partire un destro improvviso: palla deviata in angolo.

49' Venezia pericolosissimo e Milan ancora schierato male. Cross da sinistra di Haps che attraversa tutta l'area e palla che arriva ad Hainaut: controllo e tiro al volo che esce alla destra di Maignan. Rossoneri troppo vulnerabili.

48' Ammonito Perez del Venezia per una trattenuta reiterata su Modric. Finalmente una grande giocata del croato che si era liberato dell'avversario con una finezza ad un tocco.

47' Angolo per il Venezia battuto corto: cross in mezzo e Ramos allontana.

46' Fischio di Manganiello, comincia la ripresa. Palla al Venezia.

- Le squadre rientrano in campo, non ci sono cambi.

Prima frazione di gioco molto particolare. Rossoneri molto offensivi e anche presenti sotto porta, ma tantissime occasioni sprecate per tiri sbagliati o scelte affrettate: la più ghiotta è quella di Gonçalo Ramos a tu per tu con il portiere. Venezia pericoloso in ripartenza complice un De Winter spesso fuori posizione e fuori tempo. Cisse sul pezzo, Loftus a sprazzi, Chukwueze grande cuore ma questa sera, con meno controllo e più transizioni, fatica ad essere incisivo anche in avanti. Modric stranamente impreciso.

49' Fine primo tempo.

48' Lancio lungo per Gonçalo Ramos sulla destra, Bella-Kotchap lo sovrasta fisicamente e fa decadere ogni velleità offensiva del Milan in questo finale di primo tempo.

47' Cambio Venezia. Esce Franjic ed entra Halhal

45' Due minuti di recupero.

44' Grande velo di Ramos a centrocampo su imbucata di Gila, la palla arriva a Chukwueze che ha un corridoio centrale da attaccare. Il negeriano arriva al limite in debito di ossigeno e lascia partire un sinistro debole e facile per Stankovic. Altra occasione importante non sfruttata dal Milan.

42' Bel cross di Bartesaghi da sinistra per Ramos, che però arriva a colpire scoordinato in mezzo a due avversari. Ottimo movimento ad anticipare, era oggettivamente difficile colpirla in modo pulito. Infatti la palla termina fuori di molto.

40' Occasione per De Winter. Cross di Modric sugli sviluppi da corner e stacco del belga che la manda alta. Poteva incornare meglio, aveva sovrastato l'avversario.

36' Altro gol divorato da Ramos, ma "fortunatamente" era fuorigioco. Solito bel crosso di Chukwueze a rientrare, Gonçalo va a tu per tu col portiere ma liscia il pallone nell'area di porta. Sarebbe stato vano visto l'offside ma alcune palle gol vanno buttate in porta senza se e senza ma.

35' Ritmi abbastanza alti ma il Milan è meno in controllo della gara rispetto alla trasferta di Torino. Il Venezia quando prova ad attaccare

34' Subito una stortura del nuovo protocollo VAR: angolo palese per il Milan, ma l'arbitro dà rimessa dal fondo. Da Lissone non possono intervenire, se fosse stato il contrario invece sì. Episodio di facile lettura, direttore di gara e assistente se lo perdono completamente.

33' Ramos vicino al gol! Chukwu infermabile a destra, palla in mezzo per Loftus che la appoggia a Ramos. Il portoghese va a botta sicura col piattone sul primo palo ma becca in pieno Stankovic, che si ritrova il pallone addosso.

29' Cambio di gioco di Modric per un liberissimo Chukwueze. Ottima idea, esecuzione rivedibile. Modric impreciso in questo avvio di gara.

27' Ammonito Schingtienne per aver trattenuto Cisse, che era pronto a puntare la porta del Venezia in progressione.

25' Rossoneri pericolosi in avanti ma ballerini dietro. Il Venezia quando riparte velocemente sfrutta le uscite aggressive di Gila e Pavlovic per trovare il terzo uomo sulla fascia. Soprattutto lo spagnolo deve essere meno aggressivo e fare meno affidamento sul suo strapotere fisico.

24' Pavlovic salva un gol fatto. Cross da sinistra per Adams che non ci arriva, rimpallo e palla dietro per Yeboah, ma Pavlovic si butta quasi a peso morto e salva tutto. Poi rimpallo sull'attaccante del Venezia e palla che termina fuori. Rossoneri messi male dietro sulle transizioni veloci.

23' Giocatona di Cisse nello stretto sulla propria trequarti. Il numero 70 ne salta due e serve Bartesaghi, che ha tutto il campo per lanciare Pavlovic in porta. Il pallone è leggermente lungo e Stankovic esce benissimo sul rossonero, anche in modo molto coraggioso. Milan due volte ad un passo dal gol.

22' Bello scambio sulla trequarti tra Loftus-Cheek e Ramos, il numero 9 del Milan prova il sinistro a giro da posizione defilata ma la palla si perde sul fondo. Milan comunque vivo in fase offensiva.

21' Splendida uscita del Milan dal basso, occasione ideale per mandare Ramos in porta. Ma Modric incredibilmente sbaglia un passaggio veramente semplice e scontato tutto solo a centrocampo.

19' E infatti Venezia molto pericoloso. Palla tra le linee per Adams che si mangia De Winter, totalmente fuori posizione e fuori tempo. Gran recuper di Chukwueze che fa allargare l'avversario: tiro da posizione defilata e Maignan blocca. Ma Milan troppo farfallone in questa fase.

18' Milan più impreciso in questa fase di partita, Venezia che prende coraggio.

16' Modric perde palla sulla trequarti del Venezia e gli ospiti vanno velocissimi in contropiede: palla ad Adams che salta facilmente De Winter ma non Pavlovic, che rientra come un treno.

14' Ripartenza veloce del Venezia con Bartesaghi che va moscissimo sul contrasto a centrocampo. Fortunatamente i lagunari sono imprecisi e recupera il Milan.

12' Gonçalo Ramos si mangia un gol fatto! Chukwueze lo mette a tu per tu col portiere ma il portoghese la spara addosso all'estremo difensore del Venezia. Incredibile occasione sprecata.

11' Altra situazione pericolosa per il Milan vanificata dall'ultimo passaggio. Cisse prova un'improbabile campanile per l'inserimento di Ramos ma il passaggio filtrante alto è troppo lento. Bella-Kotchap interviene e frana addosso all'attaccante rossonero, che rimane a terra dolorante. Non c'è nulla per Manganiello, si prosegue.

8' Uscita interessante sulla sinistra tra Bartesaghi e Ramos, poi vanificata da un fallo di Cisse in attacco. Ma grandissimo lavoro di Ramos nel venire in contro e "pulire" tutti i palloni che vengono buttati in avanti. Tecnica notevole del numero 9.

6' Al sesto minuto applausi e coro per Franco Baresi da parte di tutto lo stadio.

6' Cisse si incunea in area con un gran controllo volante, viene però rimontato al momento del tiro. Grande giocata del numero 70.

5' Altra offensiva Milan. Splendido uno-due di Ramos che lancia Musah nello spazio. Il numero 80 va in progressione ma al momento del dunque, come sempre, si incarta. Dopo un rimpallo fortuito la lascia a Cisse che prova il tiro a giro: palla alta.

3' Milan che pressa subito alto appena il Venezia prende possesso del pallone. Rossoneri aggressivi.

1' Subito primo pericolo Milan! Loftus va sulla destra e mette in mezzo per Ramos. Il portoghese svirgola ma per poco non fornisce un assist a Cisse, che guarda sconsolato il pallone senza poter intervenire. Ma primo pericolo.

1' Si comincia! Primo pallone per il Milan!

- Omaggio per Franco Baresi con un video riprodotto sul maxi schermo dello stadio. Grande emozione tra i 75mila di San Siro, che intonano in coro "You'll never Walk Alone". In tribuna d'onore il figlio di Baresi ha deposto la maglia numero 6 nel posto dello storico Capitano.

- Ingresso in campo delle due squadre, ormai ci siamo. Tra poco inizia Milan-Venezia.

- C'è anche Rafa Leao a San Siro. Il portoghese saluta il mondo Milan dopo 7 anni prima del passaggio imminente al Galatasaray.

- Al centro del campo campeggia una gigantesca maglia con il numero 6, ma anche la Curva Sud ha voluto dedicare un pensiero speciale allo scomparso Capitano Franco Baresi con uno striscione appeso al secondo anello blu che recita: "Franco Baresi. Leggenda immorale, inimitabile bandiera, che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano". Al termine della lettura delle formazioni di Milan-Venezia, lo speaker di San Siro ha chiamato anche il numero 6 'per sempre', Franco Baresi, facendo risuonare ad alti decibel il suo cognome in tutto lo stadio.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati! Siamo finalmente a San Siro, i rossoneri di Amorim sono pronti all'esordio davanti al pubblico milanista. Lo stadio è sold out è l'atmosfera è positiva: il tecnico portoghese è riuscito a riportare positività nell'ambiente con il suo modo offensivo di intendere il calcio, ma siamo ancora all'inizio e c'è tantissima strada da fare. Vincere contro il Venezia è troppo importante: darebbe fiducia ai giocatori e darebbe ulteriore slancio a questo nuovo progetto - l'ennesimo - appena nato. C'è spazio anche per un sentito omaggio all'eterno Capitano Franco Baresi, che ci ha lasciato nelle scorse settimane: al centro del campo - nel pre partita - è stata adagiata un'enorme maglia numero sei in ricordo della leggenda rossonera. Questa sera è importante vincere anche per lui. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.