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Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: ecco Modric titolare

Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: ecco Modric titolareMilanNews.it
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Oggi alle 19:30Primo Piano
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Milan-Venezia: prima da titolare per Modric quest'anno

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Venezia, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Per la prima a San Siro da allenatore rossonero Amorim si affida all’undici titolare sceso in campo la scorsa settimana contro il Torino con Modric e Bartesaghi come unici cambi.

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.