Live MN LIVE MN - Verso Milan-Venezia: Amorim conferme le sue scelte. Nel ricordo di Baresi

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Per avvicinarvi a Milan-Venezia, in programma alle 20.45, rimanete sempre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 30 Jashari 80 Musah 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 14 Modric, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 12 Rabiot, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Bartesaghi-Estupinan (40-60)

Indisponibili: Fofana, Tomori, Gimenez, Leao

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

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15:00 | Questa sera, Ruben Amorim siederà per la prima volta da allenatore del Milan in panchina a San Siro con l’intenzione di confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio in campionato a Torino. A prova di ciò, il tecnico rossonero schiererà dall’inizio la stessa formazione titolare di domenica scorsa: Maignan in porta, Gila, De Winter (preferito a Gabbia) e Pavlovic in difesa, Chukwueze ed Estupiñan (in vantaggio su Bartesaghi) sugli esterni con Jashari e Musah a comporre la coppia di mediani, davanti Goncalo Ramos supportato da Loftus-Cheek e Cisse. Cominceranno dalla panchina Modric, Rabiot e Pulisic, ancora non al meglio della condizione e, dunque, più utili a partita in corso. Non convocati Leao e Ricci per i noti motivi di mercato.

12.30 | Nel pre partita di Milan-Venezia San Siro rendeerò omaggio al suo eterno capitano, Franco Baresi. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nel cerchio di centrocampo verrà srotolata una maglia gigante dedicata allo storico capitano rossonero, protagonista di un'intera epoca della storia del Milan. Un'iniziativa simbolica e carica di significato, pensata per ricordare una delle figure più iconiche non solo del club rossonero ma del calcio mondiale, coinvolgendo così tutto lo stadio in un momento speciale prima del calcio d'inizio.

12.00 | Le parole di Ruben Amorim alla vigilia della sfida contro il Venezia: "Credo che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Ma mi voglio anche godere il momento. Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo visto la partita con il Lecce, gli abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori che prescindono dal risultato con il Lecce. Ci sarà un po’ di tensione, ma noi dobbiamo essere intelligenti, umili e disposti a pressare e correre tanto e gestire bene il possesso palla. Loro ci verranno a prendere uomo su uomo a tutto campo e ciò che mi ha colpito, vedendo le partite della prima giornata, è che dobbiamo vendere meglio il prodotto calcio italiano perché ci sono tanti bravi allenatori e c’è una buona qualità del prodotto. Il Venezia verrà qui senza pressione del risultato, che sarà tutta su di noi. Noi dovremo ragionare quando avremo la palla anche se i nostri tifosi vorranno un Milan che domini il gioco. Ma dobbiamo essere umili e intelligenti nel farlo”.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona venerdì a tutti! Dopo l'esordio vincente e convincente di domenica contro il Torino, oggi il Milan di Ruben Amorim sarà impegnato nella prima gara casalinga della stagione contro il Venezia, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Per avvicinarvi alla gara di San Siro, in programma alle 20.45, rimanete sempre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it! Restate con noi!