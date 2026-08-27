Primo Piano MN - L’Aston Villa pronto a comprare Leao: cos'è cambiato. Domani cruciale

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Il riepilogo della giornata di trattative attorno al futuro di Rafa Leao, con l'Aston Villa che passa in vantaggio rispetto al Galatasaray.

È stata una lunga e intensa giornata quella che ha riguardato Rafael Leao e il suo addio al Milan. L’Aston Villa, in questo momento, è in vantaggio sul Galatasaray poiché si è detto disponibile a variare la propria proposta da prestito oneroso con obbligo di riscatto a un acquisto a titolo definitivo di Leao. Prima, però, deve riequilibrare l’offerta tra parte fissa e bonus garantiti che possano portare al Milan quei 50 milioni che il Galatasaray garantisce con 45 milioni di base fissa più 5 di bonus.

DOMANI GIORNATA CRUCIALE

Questa sera non sono previsti colpi di scena o accelerazioni. Leao ieri ha parlato direttamente con Unai Emery in più occasioni, con l’allenatore spagnolo che ha spiegato a Rafa il progetto tecnico su di lui. Leao ha sempre voluto la Premier League e la possibilità di andare in un club ambizioso, seppur non di prima fascia, come l’Aston Villa sta facendo breccia nell’iter decisionale del numero dieci milanista, che comunque è cosciente del pressing costante e continuo del Galatasaray, che però non ha ancora messo sul piatto quelle cifre aggiornate che Rafa ha richiesto. Domani, venerdì 27 agosto, sarà una giornata cruciale perché il tempo inizia a stringere e c’è la necessità, da parte di tutti, di chiudere in via definitiva una storia di 7 anni al Milan e aprire un nuovo capitolo, sportivo e di vita, di Leao.

IL PRESSING DEI VILLANS, L’ANSIA DEL GALA

A livello ambientale, la situazione è molto chiara: l’Aston Villa, dopo una prima ritirata – a questo punto strategica – su pressione di Emery ha rotto gli indugi e ha deciso di entrare in scena in maniera prepotente, giocandosi tutte le sue carte sia con il Milan sia con Leao. Il Galatasaray, adesso, è in pressing e ha anche una certa “ansia” nel voler evitare il sorpasso degli inglesi e spinge per poter arrivare a una conclusione a lui favorevole.