Primo Piano Notte clamorosa: cosa è successo a Leao. Il Milan ha accettato due offerte, Rafa deve scegliere

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Accettare l’offerta del Galatasaray o andare a giocare in Premier League con l'Aston Villa? Le ultime su Leao, in uscita dal Milan.

Potrebbe concludersi nelle prossime ore la questione più chiacchierata dell'estate italiana: la cessione di Rafael Leao sta per concretizzarsi. Solo che non si sa bene con che destinazione. O meglio: le possibilità sono due, perché il Milan ha una intesa verbale sia con il Galatasaray (45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus) che con l'Aston Villa (prestito di 8 milioni di euro con obbligo di riscatto a 42 milioni di euro), ma ora è il calciatore portoghese che deve decidere dove proseguire la sua carriera dopo i 7 anni in rossonero.

LEAO VIA DAL MILAN: LE OFFERTE

La prima offerta in ordine di tempo è arrivata dal Galatasaray, presentatosi a Casa Milan con George Gardi in persona: 45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus; il Milan ha accettato, trovando un'intesa verbale col club turco. Poi, Gardi è andato a colloquio con l'entourage del portoghese, proponendo loro un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Cifre che farebbero tentennare chiunque, anche lo stesso Leao, che, però, gradirebbe di più la destinazione inglese. Premier League che si è improvvisamente fatta sotto tramite l'Aston Villa. Gli inglesi sul piatto un ingaggio da 8 milioni più bonus ancora da negoziare e, soprattutto, la possibilità di giocare in Premier League che era una delle priorità di Leao a inizio calciomercato, proponendo al Milan la stessa cifra del Galatasaray con una formula di prestito con obbligo di riscatto.

DOVE VA LEAO: SCEGLIE LUI

Tutto è, dunque, nelle mani e nella testa di Leao: accettare l’offerta multimilionaria del Galatasaray o accontentarsi di uno stipendio simile a quello che prende al Milan e andare a giocare in Premier League con l'Aston Villa? Tra poco, molto probabilmente nel giro di poche ore, avremo la risposta.