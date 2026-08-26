Milan, si complicano le uscite di Tomori e Fofana. Anche Gimenez-Porto non si sblocca: la situazione

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Si complicano le uscite di Tomori e Fofana che puntano i piedi. In uscita anche Gimenez, ma per ora Milan e Porto non trovano la quadra

Oltre che provare a vendere Rafael Leao, il Milan è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato anche piazzare gli esuberi. Dopo aver ceduto David Odogu e Christopher Nkunku, ora i rossoneri devono trovare una sistemazione anche per gli altri due giocatori fuori dal progetto di Ruben Amorim, vale a dire Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. I due sembravano in procinto di andare in Inghilterra, ma le loro uscite si sarebbero complicate.

MILAN, TOMORI E FOFANA PUNTANO I PIEDI: SI COMPLICANO LE LORO USCITE

Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che il difensore e il centrocampista stanno puntando i piedi, in particolare l'inglese che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma ha già fatto sapere che non avrebbe problemi a rimanere in rossonero se non arrivasse una squadra a lui gradita. Tomori ha qualche interesse dall'Inghilterra, così come Fofana, per il quale si regitrano dei sondaggi da parte di Crystal Palace e Brighton, ma per ora non c'è ancora una vera e propria trattativa con il club di via Aldo Rossi.

MILAN, NON SI SBLOCCA LA TRATTATIVA CON IL PORTO PER GIMENEZ

In uscita c'è poi anche Santiago Gimenez, ma anche in questo caso è tutto fermo perchè Milan e Porto non riescono a trovare la quadra nonostante i contatti continui tra le parti. Dopo aver ricevuto un no dal Diavolo alla loro prima, i portoghesi, che hanno da tempo in mano il sì del centravanti messicano, non hanno più rilanciato e così l'affare non si sblocca. I due club vanno comunque avanti a parlare per provare a raggiungere un accordo, ma il tempo stringe e la chiusura del mercato estivo è sempre più vicina.