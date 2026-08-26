Nkunku punge il Milan: “Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra, qui hanno fiducia in me”

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Le parole di Nkunku sul suo trasferimento in prestito al Lipsia.

Christopher Nkunku, passato in prestito fissato a 4 milioni con diritto di riscatto a 28 al Lipsia, ha commentato così il suo ritorno in maglia bianco-rossa.

"Quando ho saputo dell'opportunità di unirmi al Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena".

Sul Lipsia - "Il mio legame con la società è molto speciale. Anche dopo aver lasciato il club, ho continuato a seguire da vicino quello che succedeva qui. Ora sono pronto ad aprire un nuovo capitolo della mia esperienza al Lipsia. Durante i colloqui, ho percepito quanto le persone ai vertici mi apprezzino ancora e quanta fiducia ripongano in me. Ecco perché Lipsia è il posto giusto per me per dare il meglio di me".