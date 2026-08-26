Calciomercato Milan: acquisti, cessioni ed obiettivi. Il borsino del 26 agosto

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni ed obiettivi. Il borsino del 26 agostoMilanNews.it
Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Borsino calciomercato del Milan al 26 agosto

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo
Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto
David Odogu (difensore), prestito al Tolosa
Zachary Athekame (difensore), prestito al Lione
Christopher Nkunku (Lipsia)

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Dario Osorio (trequartista/esterno, Midtjylland)
Ismaelo Ganiou (difensore, Lens)

POSSIBILI USCITE

Rafa Leao (Galatasaray, Fenerbahce, Arabia)
Youssouf Fofana (Nottingham Forest, Crystal Palace, Villarreal, Real Betis, Juventus)
Samuele Ricci (Atalanta, Como)
Filippo Terracciano (Monza, Udinese)
Fikayo Tomori (Benfica, Juventus)
Santi Gimenez (Porto)
Bondo (Rennes, Lens)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;