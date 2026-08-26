Europa League, chi affronterà il Milan in campionato prima e dopo le partite di coppa? Il calendario completo
Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.
EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT
Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.
Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.
Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference
LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO
1^ giornata: 16-17 settembre 2026 (Prima: Lazio-Milan, dopo Milan-Lecce)
2^ giornata: 15 ottobre 2026 (Prima Sassuolo-Milan, dopo Milan-Atalanta)
3^ giornata: 22 ottobre 2026 (Prima Milan-Atalanta, dopo Udinese-Milan)
4^ giornata: 5 novembre 2026 (Prima Milan-Inter, dopo Genoa-Milan)
5^ giornata: 26 novembre 2026 (prima Milan-Frosinone, dopo Cagliari-Milan)
6^ giornata: 10 dicembre 2026 (prima Milan-Parma, dopo Napoli-Milan)
7^ giornata: 21 gennaio 2027 (prima Milan-Torino, dopo Frosinone-Milan)
8^ giornata: 28 gennaio 2027 (prima Frosinone-Milan, dopo Milan-Juventus)
LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI
Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte
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