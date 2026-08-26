Europa League, chi affronterà il Milan in campionato prima e dopo le partite di coppa? Il calendario completo

Europa League, chi affronterà il Milan in campionato prima e dopo le partite di coppa? Il calendario completoMilanNews.it
Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.

Europa League, tutte le info su preliminari, date e format della competizione 2026/2027.

EUROPA LEAGUE 2026-27: IL FORMAT

﻿﻿Anche nell'edizione 2026/27 l'Europa League vedrà al via 36 squadre nella fase campionato, che si disputerà da settembre a gennaio con otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Il sorteggio avverrà il 28 agosto.

﻿﻿Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto ci sono gli spareggi.

﻿﻿Le ultime dodici sono eliminate senza retrocedere in Conference 

LE DATE DELLA FASE CAMPIONATO

1^ giornata: 16-17 settembre 2026 (Prima: Lazio-Milan, dopo Milan-Lecce)

2^ giornata: 15 ottobre 2026 (Prima Sassuolo-Milan, dopo Milan-Atalanta)

3^ giornata: 22 ottobre 2026 (Prima Milan-Atalanta, dopo Udinese-Milan)

4^ giornata: 5 novembre 2026 (Prima Milan-Inter, dopo Genoa-Milan)

5^ giornata: 26 novembre 2026 (prima Milan-Frosinone, dopo Cagliari-Milan)

6^ giornata: 10 dicembre 2026 (prima Milan-Parma, dopo Napoli-Milan)

7^ giornata: 21 gennaio 2027 (prima Milan-Torino, dopo Frosinone-Milan)

8^ giornata: 28 gennaio 2027 (prima Frosinone-Milan, dopo Milan-Juventus)

LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI

Playoff: 18 febbraio e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027 

Finale: 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte