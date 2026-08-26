Due giorni all’esordio stagionale a San Siro, tutte le info su Milan-Venezia: si va verso il tutto esaurito
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Tutte le info su Milan-Venezia di venerdi sera.
Dopo la bella vittoria dei rossoneri sul Torino di Ignazio Abate, nella seconda giornata toccherà proprio ad Amorim e i suoi aprire le danze. Il Milan infatti sarà impegnato nel suo esordio stagionale a San Siro venerdi 28 sera, alle 20:45, contro i neo-promossi del Venezia. I lagunari arriveranno a Milano con zero punti vista la sconfitta casalinga per mano del Lecce. Il pubblico rossonero riprenderà da dove aveva lasciato: è previsto infatti il primo sold-out stagionale nelle mura amiche di San Siro. Di seguito tutte le info sulla partita.
MILAN-VENEZIA: TUTTE LE INFO
Data: Venerdi 28 agosto
Stadio: San Siro, Milano
Orario: 20:45
Tv: DAZN
Web: MilanNews.it (live testuale)
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