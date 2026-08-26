Milan, tornano i tre punti alla prima di campionato. Ecco come sono andati gli ultimi 10 esordi in Serie A dei rossoneri
Grazie al 2-1 sul Torino, Ruben Amorim esordisce in Serie A con una vittoria che porterà sicuramente morale al gruppo, detto che il lavoro è appena iniziato. Oltre a questo, il portoghese è riuscito a riportare il Milan a vincere la prima di campionato, cosa che non accadeva da ben due anni. L'ultimo che ci era riuscito fu Stefano Pioli nel 2023/2024 battendo 2-0 il Bologna al Dall'Ara. Di seguito gli ultimi 10 esordi in campionato dei rossoneri.
SERIE A, GLI ULTIMI 10 ESORDI DEL MILAN IN CAMPIONATO
2026/2027 Torino-Milan 1-2
2025/2026: Milan-Cremonese 1-2
2024/2025: Milan-Torino 2-2
2023/2024: Bologna-Milan 0-2
2022/2023: Milan-Udinese 4-2
2021/2022: Sampdoria-Milan 0-1
2020/2021: Milan-Bologna 2-0
2019/2020: Udinese-Milan 1-0
2018/2019: Napoli-Milan 3-2
2017/2018: Crotone-Milan 0-3
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan