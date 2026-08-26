Milan, tornano i tre punti alla prima di campionato. Ecco come sono andati gli ultimi 10 esordi in Serie A dei rossoneri

Milan, tornano i tre punti alla prima di campionato. Ecco come sono andati gli ultimi 10 esordi in Serie A dei rossoneriMilanNews.it
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di Andrea La Manna
Gli ultimi 10 esordi in Serie A del Milan.

Grazie al 2-1 sul Torino, Ruben Amorim esordisce in Serie A con una vittoria che porterà sicuramente morale al gruppo, detto che il lavoro è appena iniziato. Oltre a questo, il portoghese è riuscito a riportare il Milan a vincere la prima di campionato, cosa che non accadeva da ben due anni. L'ultimo che ci era riuscito fu Stefano Pioli nel 2023/2024 battendo 2-0 il Bologna al Dall'Ara. Di seguito gli ultimi 10 esordi in campionato dei rossoneri.

SERIE A, GLI ULTIMI 10 ESORDI DEL MILAN IN CAMPIONATO

2026/2027 Torino-Milan 1-2

2025/2026: Milan-Cremonese 1-2 

2024/2025: Milan-Torino 2-2 

2023/2024: Bologna-Milan 0-2 

2022/2023: Milan-Udinese 4-2 

2021/2022: Sampdoria-Milan 0-1 

2020/2021: Milan-Bologna 2-0 

2019/2020: Udinese-Milan 1-0 

2018/2019: Napoli-Milan 3-2 

2017/2018: Crotone-Milan 0-3