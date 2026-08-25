Viviano stregato da Amorim: "E' bravo, apprezzo molto che abbia fatto giocare Cissè"

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Il Milan di Ruben Amorim vince e convince contro il Torino, all'esordio nel proprio campionato. L'ex portiere Viviano, è intervenuto così ai microfoni di Pressing. Questo un estratto delle sue parole sul Milan visto contro i granata:

VIVIANO SUL MILAN

"Il Milan ha scelto un allenatore forte. Sembra sia arrivato un allenatore qualunque, ma ha già dmostrato di poter fare grandi cose. Non è facile cambiare completamente la strategia e l'inerzia con cui ti approcci alle partite, ma è bravo. Apprezzo molto il fatto che abbia fatto giocare Cisse. Sono impressionato positivamente da Amorim.

Ramos? E' mancato un po' in fase conclusiva, ma è un giocatore che un bel lavoro, difende la palla, lotta, corre. Per me è un acquisto importantissimo quello che ha fatto il Milan, è uno dei centravanti più forti in circolazione e sono convinto che darà grandi soddisfazioni quest'anno ai tifosi del Milan. Cissé? Ha qualità, è evidente, ma mi ha impessionato per come reagiva con personalità ai rimproveri dei compagni di squadra, per come ha tenuto botta in campo, per come si è preso le sue responsabilità. Questo per me fa tutta la differenza del mondo".