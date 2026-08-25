Calciomercato MN - Galatasaray-Leao, il club turco pronto al rilancio: le ultime

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Il club turco pronto a rompere gli indugi e a formulare una nuova offerta per Leao, che sarebbe vicina alle cifre richieste dal Milan.

Il Galatasaray è pronto al rilancio per Rafael Leao. Il club turco sta preparando la nuova offerta da presentare al Milan, con l’intenzione di arrivare a raggiungere un accordo con i rossoneri nel più breve tempo possibile. È un momento determinante per la contrattazione e per il futuro di Leao, che ormai tiene banco da fine maggio. Dopo la prima proposta di un mese fa, che ammontava a 35 milioni, il Galatasaray ha deciso di rompere gli indugi e di mettere sul piatto una nuova offerta ufficiale, che verrà notificata al Milan molto presto.

La proposta sarà attorno ai 50 milioni con alcuni bonus che dovranno essere discussi, ma è quella la cifra cardine per sbloccare una situazione che si è arricchita, a livello di cronaca, degli interessamenti del Tottenham e dell’Aston Villa, portati dal lavoro di Jorge Mendes, ma che non si sono tramutati in offerte ufficiali per il Milan e per il ragazzo.

Dunque, siamo vicini al momento clou per quanto concerne la telenovela dell’estate: il Galatasaray, che ha anche una forte pressione mediatica e della piazza per portare un grande nome a Istanbul, pronto a rompere gli indugi e la sua fase di osservazione per arrivare a Rafa Leao, il nome che è sempre stato in cima alla lista del club per questa sessione di calciomercato estivo. Adesso si attende la pec con l’offerta e la decisione del Milan, che arrivato a questo punto, non può rischiare di tenersi in casa un giocatore “ingombrante” come Rafa.