Europa League, venerdì il sorteggio della fase campionato: come funziona?
Il sito ufficiale della UEFA riporta come funzionerà il sorteggio della fase a campionato dell'Europa League 2026-2027, competizione a cui parteciperà anche il Milan di Ruben Amorim:
Come funziona la fase campionato dell'Europa League?
A partire dalla stagione 2024/25, tutte e tre le competizioni prevedono un’unica fase campionato a 36 squadre. In Champions League ed Europa League, ogni squadra affronta otto squadre diverse (quattro partite in casa e quattro in trasferta); nella Conference League, ogni club affronta sei squadre diverse (tre in casa e tre in trasferta).
In tutte e tre le competizioni, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori accederanno agli ottavi di finale. Da quel momento in poi si giocherà la classica fase a eliminazione diretta.
Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù nella fase campionato di tutte e tre le competizioni, saranno eliminate dalle competizioni europee, senza possibilità di accedere ad altri tornei per la stagione in corso.
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