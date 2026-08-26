Rebus Leao: la Premier resta fredda, resta in corsa il Galatasaray ma deve alzare le sue offerte a Milan e giocatore

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Il futuro di Rafael Leao continua ad essere un grande rebus che il Milan spera di risolvere in questi ultimi giorni di mercato estivo

La domanda che si fanno tutti i tifosi del Milan negli ultimi mesi è sempre la stessa: quale sarà il futuro di Rafael Leao? Manca sempre meno alla chiusura del mercato estivo e per il momento il portoghese è ancora un giocatore rossonero. Gli interessi, va detto, non mancano, ma per il momento nessuno mette sul piatto la cifra che pretende il Diavolo per dare il via libera alla cessione dell'attaccante, vale a dire almeno 50 milioni di euro di base fissa più bonus per avvicinarsi il più possibile a quota 60 milioni.

MILAN, NIENTE SCONTO PER LEAO: IL GALA DEVE ALZARE LA SUA OFFERTA

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che per ora il Milan non intende fare sconti e resta fermo sulla sua valutazione. Il Galatasaray è certamente il club che ha mostrato più interesse nei confronti di Leao nelle ultime settimane e continua ad insistere, ma per ora non arriva ad offrire quello che chiede il Milan. La speranza in via Aldo Rossi è che, dopo aver visto sfuggire l'obiettivo Martinelli, i turchi decidano di alzare la loro proposta in questi ultimi giorni di mercato. Oltre ad aumentare l'offerta al Diavolo, la società giallorossa dovrà incrementare anche quella al giocatore portoghese.

LEAO SOGNA LA PREMIER, MA LE PISTE ASTON VILLA E TOTTENHAM NON SI SCALDANO

Non è un mistero che il sogno di Leao sarebbe quello di andare a giocare in Premier League. Su di lui ci sono due club in particolare, ma nessuno dei due però sembra intenzionato ad affondare: l'Aston Villa sembrava essere la squadra inglese più interessata, ma ieri mattina hanno fatto un passo indietro. Nel pomeriggio c'è stata una timida riapertura, però la pista per ora non si scalda più di tanto. C'è stato poi un sondaggio anche del Tottenham che non sembra comunque intenzionato a procedere e iniziare una trattativa vera e propria. Senza l'offerta giusta, Leao resterebbe al Milan, ma a questo punto sorge un'altra domanda: il Diavolo può permettersi di tenere il portoghese, che ha l'ingaggio più ricco della rosa, come riserva di lusso?