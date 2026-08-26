Romano: "Gonçalo Inacio potrebbe ancora lasciare lo Sporting. Non c'è nulla con il Barcellona"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano riferisce che il futuro di Gonçalo Ramos allo Sporting non è così scontato. Il suo agente è al lavoro

Nonostante le parole del presidente dello Sporting Lisbona che nei giorni scorsi ha assicurato che Gonçalo Inacio non è in uscita, il difensore potrebbe cambiare squadra in questi ultimi giorni di mercato. Lo riferisce Fabrizio Romano su X che spiega che l'agente del portoghese è al lavoro per portare al club biancoverde delle proposte concrete per il suo assistito. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un futuro al Barcellona, ma ad oggi non c'è nulla con i blaugrana. Nelle ultime settimane, il nome di Gonçalo Inacio è stato spesso accostato anche al Milan.

Scrive Romano: "Proseguono le trattative per Gonçalo Inácio dietro le quinte, con una sua possibile cessione ancora considerata. L'agente di Inácio, Miguel Pinho, sta lavorando a possibili proposte che dovrebbero arrivare questa settimana allo Sporting. Non c'è ancora nulla con il Barcellona".