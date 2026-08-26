Romano: "Gonçalo Inacio potrebbe ancora lasciare lo Sporting. Non c'è nulla con il Barcellona"
Nonostante le parole del presidente dello Sporting Lisbona che nei giorni scorsi ha assicurato che Gonçalo Inacio non è in uscita, il difensore potrebbe cambiare squadra in questi ultimi giorni di mercato. Lo riferisce Fabrizio Romano su X che spiega che l'agente del portoghese è al lavoro per portare al club biancoverde delle proposte concrete per il suo assistito. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un futuro al Barcellona, ma ad oggi non c'è nulla con i blaugrana. Nelle ultime settimane, il nome di Gonçalo Inacio è stato spesso accostato anche al Milan.
Scrive Romano: "Proseguono le trattative per Gonçalo Inácio dietro le quinte, con una sua possibile cessione ancora considerata. L'agente di Inácio, Miguel Pinho, sta lavorando a possibili proposte che dovrebbero arrivare questa settimana allo Sporting. Non c'è ancora nulla con il Barcellona".
🚨🇵🇹 Talks for Gonçalo Inácio continue behind the scenes with an exit still considered possible.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026
Inácio’s agent Miguel Pinho, working on possible proposals on Sporting table to arrive this week.
There’s nothing with Barcelona. pic.twitter.com/l0ofQwBNBi
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