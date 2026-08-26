Milan, Pulisic verso il debutto venerdì contro il Venezia
Dopo essersi goduto dalla panchina il bel successo del Milan contro il Torino, ora Christian Pulisic vuole giocare i suoi primi minuti stagionali venerdì contro il Venezia a San Siro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che ricorda che l'americano è tornato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana dopo essere rimasto fuori per diversi giorni a causa dell'infortunio rimediato nell'ultima gara al Mondiale degli Stati Uniti.
Dopo una prima parte di 2026 da dimenticare, con zero gol segnati con la maglia del Milan, Pulisic ha grande voglia di rivalsa e scalpita per tornare in campo. Il Venezia, tra l'altro, è una squadra che gli porta bene visto che l'ha affrontata due volte in carriera ed è andato in gol in entrambi i casi. Difficilmente Capitan America partirà titolare, più probabile che Ruben Amorim lo inserisca a partita in corso.
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