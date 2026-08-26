Il Giornale: "Milan, Juve & C.: sei giorni per candidarsi ad anti Inter"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Milan, Juve & C.: sei giorni per candidarsi ad anti Inter". Martedì prossimo 1° settembre alle 20 chiuderà in Italia il mercato estivo e mentre l'Inter, grande favorita per lo scudetto, pensa alle uscite, le altre squadre che puntano a contendergli il tricolore sono al lavoro per completare e rinforzare le proprie rose.
In merito alle possibili mosse del Milan, Il Giornale scrive: "Da una sponda all’altra del Naviglio, dove il Milan è al lavoro per consegnare ad Amorim il fantasista di piede mancino richiesto: il sogno resta Brahim Diaz del Real Madrid (pista complicata) mentre l’ultima idea rossonera porta ad Alvyn Sanches dello Young Boys. Capitolo uscite: il Diavolo lavora per disfarsi dei numerosi esuberi. Fatta per Nkunku al Lipsia in prestito con diritto di riscatto (affare da 35 milioni potenziali); mentre Gimenez aspetta sempre il Porto. Per Tomori e Fofana possibile approdo in Premier League, dove non decolla la pista Aston Villa per Leao. Il Diez lusitano ha declinato le avance del club allenato da Emery, dopo aver scattato le opzioni Al-Hilal e Newcastle. Al momento l’unica strada percorribile resta quella che porta al Galatasaray, ma i turchi giocano al ribasso rispetto alle richieste milaniste (50 milioni)".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan