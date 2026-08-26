F. Galli: "Il Milan di Amorim come quello di Sacchi? Gli interpreti ovviamente sono diversi, ma le intenzioni sono simili"

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Filippo Galli, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a RadioSportiva sulla prestazione del MIlan di Amorim contro il Torino.

Filippo Galli, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a RadioSportiva sulla prestazione del MIlan di Amorim contro il Torino: "Il Milan di Amorim come quello di Sacchi? Gli interpreti ovviamente sono diversi, ma le intenzioni sono simili: controllare il pallone, dominare il gioco. Poi un conto è dirlo, un altro è realizzarlo. A Torino, comunque, si è già visto qualcosa: il Milan ha per 60-70 minuti ha fatto la partita, rischiando anche il giusto con la costruzione del basso, provando a giocare sin dall'inizio. Io credo che questo debba fare il Milan. La squadra mi sembra che stia seguendo Amorim, però è solo la prima giornata. Ci sono i prodomi per un buon campionato e spero che si continui su questa squadra".

L'IDEA DEL BLOG DI FILIPPO GALLI

"Ho deciso - ha spiegato Filippo Galli sul suo blog 'La complessità del calcio' - di aprire questo blog (idea originale! ) per condividere il mio pensiero rispetto al gioco del calcio, partendo dalla sua complessità. E’ uno spazio che mi servirà’ per riporre ricordi della mia carriera, documenti ed esperienze legati al percorso fatto, in particolare, dopo aver lasciato il calcio giocato. Nel blog , non si parlerà solo di calcio, inteso come storie di club, analisi di partite, di squadre, di calciatori o calciatrici , di stili di gioco e metodologie, ma di tutti quei temi che si possano in qualche modo collegare al calcio e che, insieme a voi, riterremo interessanti. Non ci saranno, almeno all’inizio, rubriche con cadenza fissa, stabilita. “Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio” ha affermato José Mourinho. La complessità è implicita nel gioco ma si alimenta anche grazie a tutto ciò che gravita attorno al mondo del calcio, che lo influenza e ne viene contaminato nel contempo.