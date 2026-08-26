MN - Verso Milan-Venezia: domani alle 13.30 la conferenza stampa di Amorim a Milanello
Dopo il successo all'esordio contro il Torino, il Milan è atteso venerdì dalla prima partita stagionale casalinga contro il Venezia. In vista di questa gara, domani Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa nel Centro Sportivo di Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 13.30 per presentare il match contro i veneti.
Questo il programma della 2^ giornata di campionato:
Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)
Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 (DAZN)
Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)
Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky)
Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN)
Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 (DAZN/Sky)
Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky)
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