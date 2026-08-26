Buona la prima del Milan in campionato. Stramaccioni: "Mi sono piaciute due cose su tutte"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha commentato anche l'esordio vincente in campionato del Milan che ha battuto 2-1 in trasferta il Torino grazie alle reti nel secondo tempo di Alphadjo Cissé e Adrien Rabiot. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi sono piaciute due cose su tutte. In primo luogo l’atteggiamento senza palla della squadra, a lungo tema delle precedenti gestioni. Chiara l’idea di pressione alta moderna con sacrificio di tutti i giocatori nei duelli individuali, nessuno escluso, poi ci sarà da lavorare sui tempi e la durata perché nel finale la squadra è sembrata pagarla. Ma l'approccio mi piace.
E poi la voglia di vincere passando da intensità e gioco, provando ad usare tutte le risorse a disposizione, dal lavoro su Chukwueze al coraggio con Cisse. Buona la prima ma il giudizio è sospeso perché ad Amorim mancano ancora tanti tasselli da vedere in campo, a partire dall’utilizzo pieno di Rabiot e Modric che entrando hanno cambiato la partita".
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