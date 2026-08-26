Buona la prima del Milan in campionato. Stramaccioni: "Mi sono piaciute due cose su tutte"

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Andrea Stramaccioni ha commentato l'esordio vincente in campionato del Milan in casa del Torino

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha commentato anche l'esordio vincente in campionato del Milan che ha battuto 2-1 in trasferta il Torino grazie alle reti nel secondo tempo di Alphadjo Cissé e Adrien Rabiot. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi sono piaciute due cose su tutte. In primo luogo l’atteggiamento senza palla della squadra, a lungo tema delle precedenti gestioni. Chiara l’idea di pressione alta moderna con sacrificio di tutti i giocatori nei duelli individuali, nessuno escluso, poi ci sarà da lavorare sui tempi e la durata perché nel finale la squadra è sembrata pagarla. Ma l'approccio mi piace.

E poi la voglia di vincere passando da intensità e gioco, provando ad usare tutte le risorse a disposizione, dal lavoro su Chukwueze al coraggio con Cisse. Buona la prima ma il giudizio è sospeso perché ad Amorim mancano ancora tanti tasselli da vedere in campo, a partire dall’utilizzo pieno di Rabiot e Modric che entrando hanno cambiato la partita".