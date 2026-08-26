Adani ricorda: "Rabiot aveva fatto il trequartista con De Zerbi: sa ricoprire quel ruolo"

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Lele Adani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 sulla nuova posizione di Adrien Rabiot nel Milan di Amorim.

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 sulla nuova posizione di Adrien Rabiot nel Milan di Amorim: “La posizione di trequartista l’aveva già provata in passato, proprio nello stesso sistema, 3-4-2-1, ai tempi del Marsiglia quando in panchina c’era Roberto De Zerbi. In Francia, Rabiot giocava nei due sotto la prima punta e quell’anno il Marsiglia arriva secondo. Rabiot sa come ricoprire quel ruolo, sono tante le cose che sa fare bene“.

LE PAROLE DI RABIOT

Adrien Rabiot, oggi un gol e un assist per lui nonostante sia entrato solo nella ripresa, ha parlato a DAZN nel post partita di Torino-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che sensazione avete quest’anno con Cardinale così vicino alla squadra?

“Penso che sia importante per la squadra avere il supporto del boss. Abbiamo parlato anche qualche giorno fa. So che ha parlato con tanti giocatori per dare la sua fiducia e per dire cosa si aspetta da noi. Le immagini credo che parlino da sole. È importante averlo con noi. Buona la prima, era importante vincere. Poi avremo il tempo col mister di lavorare su quello che non è andato bene”.

Con quel colloquio ti ha convinto a rimanere o non ce n’era bisogno?

“No, non ce n’era bisogno. Sono andato in vacanza, mi sono rilassato. Era importante dopo il Mondiale. Poi sono tornato con tanta voglia di rimanere qua e fare bene con i ragazzi e il nuovo mister. Sono fiducioso”.