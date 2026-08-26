Primo Piano Questi prestiti può fare ancora il Milan dopo Nkunku al Lipsia? La situazione aggiornata

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Dopo gli addii di Athekame, Odogu e Nkunku, quante cessione in prestito può fare ancora il Milan? La situazione rossonera aggiornata

Dopo Zachary Athekame al Lione e David Odogu al Tolosa, entrambi in prestito secco, nelle scorse ore il Milan ha ufficializzato un'altra cessione a titolo temporaneo (ma stavolta con opzione d'acquisto), vale a dire quella di Christopher Nkunku al Lipsia. Il Diavolo, non è un mistero, è al lavoro per piazzare anche altri giocatori in esubero, alcuni dei quali potrebbero essere ceduti anche loro in prestito. Ma quante operazioni può fare ancora il club di via Aldo Rossi con questa formula? Prima di analizzare nel dettaglio il caso del Milan, vediamo innanzitutto cosa dicono le norme di FIFA e FIGC su questo tipo di operazioni.

FIFA E FIGC: ECCO LE REGOLE SUI PRESTITI

FIFA, Regolamento sullo status e il trasferimento dei calciatori (RSTP), edizione gennaio 2025, articolo 10. Prestito di calciatori professionisti

6. A partire dal 1° luglio 2024 si applicano le seguenti limitazioni:

a) una società può avere un massimo di sei calciatori professionisti ceduti in prestito in qualsiasi momento nel corso di una stagione;

b) una società può avere un massimo di sei calciatori professionisti presi in prestito in qualsiasi momento nel corso di una stagione.

7. Il prestito di un calciatore professionista sarà esente dalle limitazioni di cui sopra se:

a) il prestito ha luogo prima della fine della stagione della società di appartenenza in cui il calciatore compie 21 anni; e

b) il calciatore è un giocatore formatosi presso la società di appartenenza.

8. Si applicano le seguenti restrizioni indipendentemente dall’età o dallo status di giocatore formato dal club:

a) un club può avere un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un determinato club in qualsiasi momento durante una stagione;

b) un club può avere un massimo di tre professionisti presi in prestito da un determinato club in qualsiasi momento durante una stagione.

Il Comunicato Ufficiale N235/A della FIGC, pubblicato in data 27 maggio 2026, delibera che

“[…] in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatori “professionisti” da società affiliate a Federazione estera ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a Federazione estera. Le operazioni poste in essere dal 29 giugno 2026 al 30 giugno 2026 sono conteggiate esclusivamente nei limiti numerici previsti per la stagione sportiva 2026/2027”.

E inoltre: “[…] in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 delle NOIF, nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a nove calciatori “professionisti” da società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC. Le operazioni poste in essere dal 29 giugno 2026 al 30 giugno 2026 sono conteggiate esclusivamente nei limiti numerici previsti per la stagione sportiva 2026/2027”.

Inoltre, nel documento FIGC - Norme Organizzative Interne della FIGC, testo ufficiale consolidato, si legge che:

"Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club".

AFFARI IN PRESTITO: LA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL MILAN

Come dicono le norme riportate qui sopra, a livello internazionale, una società può fare al massimo sei prestiti in entrata e sei in uscita (nel conteggio non vengono inclusi i calciatori Under 21 formati nel club). Dunque, Zachary Athekame, David Odogu e Christopher Nunku occupano tre dei sei slot disponibili per i prestiti internazionali. In uscita dal Milan ci sono poi ancora Youssouf Fofana e Santiago Gimenez, che potrebbero muoversi anche loro verso l'estero a titolo temporaneo con opzione d'acquisto, mentre Fikayo Tomori, che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, dovrà andare via a titolo definitivo. C'è poi sempre il caso Rafael Leao a tenere banco: i rossoneri puntano a cederlo definitivamente, mentre il Galatasaray, che al momento sembra essere il club più caldo sul portoghese, preferirebbe prenderlo in prestito. Diverso è il caso di Samuele Ricci che potrebbe salutare pure lui prima della chiusura del mercato estivo: l'ex Torino è infatti nel mirino del Como, dunque non rientrerebbe nel conteggio dei prestiti internazionali, ma in quelli all'interno della FIGC che sono nove in entrata e nove in uscita (i giocatori Under 23 sono esclusi dal conteggio).