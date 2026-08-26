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MN - Incontro in corso tra entourage Leao e Galatasaray

MN - Incontro in corso tra entourage Leao e GalatasarayMilanNews.it
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Oggi alle 21:39Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
Incontro in corso tra entourage di Leao e Galatasaray

Come apprende la redazione di MilanNews.it, proprio in questi minuti è in corso un incontro, fuori Milano, tra George Gardi, intermediario del Galatasaray e l'entourage di Leao. La sensazione è che domani possa essere il giorno chiave per definire tutti i dettagli. 

Intanto, come vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, il club turco e il Milan hanno raggiunto un accordo di massima per una cifra pari a 45 milioni di euro come base più bonus. Al calciatore la proposta dovrebbe essere di 12 milioni a stagione. 

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello