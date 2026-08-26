Pedullà sul mercato del Milan: "C'è un particolare che offre l’idea di un mercato diverso rispetto alle abitudini di una volta"

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Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato: "Meno di una settimana allo stop del mercato. Cosa serve e soprattutto a chi? L’Inter sta benone e non ci sarebbe la necessità di togliersi un altro sfizio. La Juve fa spazio per Kessie e deve aggiungere un centravanti d’area (alla Sorloth o alla Mateta, l’identikit è quello) per accontentare Spalletti. Luciano a parole ha sbagliato, non si giudica in quel modo la prestazione di un centravanti (Kolo Muani) che ha voluto contro tutto e contro tutti e che è costato il doppio di Malen. Una carezza piuttosto che una scudisciata, vero Luciano? Il Napoli va a caccia di occasioni e soprattutto di cessioni. Il Milan dipenderà dagli esuberi da piazzare (Leao in testa) e deve pensarci Jorge Mendes. Particolare che offre l’idea di un mercato diverso rispetto alle abitudini di una volta. Ha ragione quel mio amico che sostiene come si stesse meglio quando si pensava di stare peggio. Sacrosanto.

Il Milan dipenderà dagli esuberi da piazzare (Leao in testa) e deve pensarci Jorge Mendes. Particolare che offre l’idea di un mercato diverso rispetto alle abitudini di una volta. Ha ragione quel mio amico che sostiene come si stesse meglio quando si pensava di stare peggio. Sacrosanto".