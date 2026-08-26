Calciomercato
Di Marzio su Leao: “Aston Villa rilancia con 42 milioni di euro più 3 di bonus. Leao per andare al Gala vuole 15 milioni a stagione”
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Intervenuto a Calciomercato L’Originale, Peppe Di Stefano
Durante la consueta puntata di Calciomercato - L'Originale, Di Marzio ha rivelato le ultime su Leao. Queste le sue parole.
"Leao sta per davvero per lasciare il Milan. Intorno all'ora di cena il Galatasaray ha raggiunto un'intesa di massima con il Milan, c'è stato un incontro a Casa Milan con intermediario George Gardi per un'operazione da 45 milioni di euro, bonus più, bonus meno. Il giocatore ha ricevuti un'offerta da 10 milioni di euro a stagione più 2 di bonus facili. Adesso però la novità è che Leao vuole 12 più 3 di bonus e solo quella cifra farebbe si che Leao accettasse ma l'Aston Villa ha rilanciato poco fa, 42 milioni più 3 di bonus, 7 netti al giocatore. Adesso sarà Leao a decidere dove andare"
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