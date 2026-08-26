Bianchin su Leao: “Vicino ad accettare la proposta del Gala, a breve incontro tra i suoi rappresentanti e il club turco”
MilanNews.it
Bianchin sul suo profilo X rivela le ultime notizie in merito alla situazione di Leao, prossimo alla cessione al Galatasaray.
Secondo quanto rivelato dal collega Luca Bianchin sul proprio profilo X, Rafa Leao ora è più vicino ad accettare la proposta del Galatasaray: si lavora su bonus e particolari del contratto. Sta per cominciare un incontro tra i suoi rappresentanti e George Gardi, che lavora per il Gala. Si parte da una base di 12 milioni a stagione.
Rafa Leao ora è più vicino ad accettare la proposta del Galatasaray: si lavora su bonus e particolari del contratto.— luca bianchin (@lucabianchin7) August 26, 2026
Sta per cominciare un incontro tra i suoi rappresentanti e George Gardi, che lavora per il Gala.
Si parte da una base di 12 milioni a stagione. pic.twitter.com/k8umlD0S3J
Pubblicità
Calciomercato Milan
Bianchin su Leao: “Vicino ad accettare la proposta del Gala, a breve incontro tra i suoi rappresentanti e il club turco”
CalciomercatoLeao, incontro finito tra i due club: Intesa di massima raggiunta tra Milan e Galatasaray per 45 milioni più bonus
Alvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Bergomi affranto su Leao: “Mi spiace perché l’ho sempre difeso. Maldini mi disse che ogni giorno parlava con lui”
2 MN - Raggiunto accordo di massima tra Milan e Gala per Leao. Gardi, intermediario del club turco, è a Casa Milan
3 Milan, altro no di Leao: secondo Il Giornale Rafa ha rifiutato anche l'Aston Villa dopo Al-Hilal e Newcastle
4 Alvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
21/08 Daniele Orsato inaugura la sua era da designatore arbitrale con una nuova interpretazione sulle spinte in Serie A
Calciomercato Milan
CalciomercatoLeao, incontro finito tra i due club: Intesa di massima raggiunta tra Milan e Galatasaray per 45 milioni più bonus
CalciomercatoMN - Raggiunto accordo di massima tra Milan e Gala per Leao. Gardi, intermediario del club turco, è a Casa Milan
Primo PianoMN - Alphadjo Cisse: "Sono orgoglioso, ma penso già alla prossima partita. Ero vicino al PSV, ma quando ho saputo del Milan non ho avuto dubbi"
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Pietro MazzaraPrimo PianoPrimi vagiti per il Milan di Amorim, ma serve ancora il mercato in entrata. Nkunku ai saluti. Le situazioni di Tomori, Ricci, Fofana e Leao
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com