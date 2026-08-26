Bianchin su Leao: “Vicino ad accettare la proposta del Gala, a breve incontro tra i suoi rappresentanti e il club turco”

Bianchin su Leao: “Vicino ad accettare la proposta del Gala, a breve incontro tra i suoi rappresentanti e il club turco”MilanNews.it
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Oggi alle 21:22Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Bianchin sul suo profilo X rivela le ultime notizie in merito alla situazione di Leao, prossimo alla cessione al Galatasaray.

Secondo quanto rivelato dal collega Luca Bianchin sul proprio profilo X, Rafa Leao ora è più vicino ad accettare la proposta del Galatasaray: si lavora su bonus e particolari del contratto. Sta per cominciare un incontro tra i suoi rappresentanti e George Gardi, che lavora per il Gala. Si parte da una base di 12 milioni a stagione.