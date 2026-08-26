Milan, altro no di Leao: secondo Il Giornale Rafa ha rifiutato anche l'Aston Villa dopo Al-Hilal e Newcastle
Dopo aver detto no all'Al Hilal e al Newcastle, Rafael Leao, che non è ufficialmente un esubero come Tomori, Fofana e Gimenez ma è comunque stato messo sul mercato dal Milan, avrebbe declinato anche la corte dell'Aston Villa. A riferirlo è questa mattina Il Giornale che spiega che "al momento l’unica strada percorribile resta quella che porta al Galatasaray, ma i turchi giocano al ribasso rispetto alle richieste milaniste (50 milioni)".
Intervistato da Telelombardia dopo Torino-Milan, Ruben Amorim ha dichiarato su Leao: "Non so se Leao sarà con la squadra per la prossima partita perché non so se riuscirà a recuperare. Se riuscirà ad esserci allora sarà molto importante perché ogni giocatore in squadra è molto importate. Questo quando sarà pronto per giocare. Se non è pronto per giocare allora non è poi così importante (ride, ndr). Quindi non so se sarà importante, ma se riuscirà ad aiutarci sarà anche meglio. Però ti ripeto, oggi non si tratta solo di Cissè. Anche Saelemaekers ha messo grande passione quando è entrato. C’era anche Moreira in panchina. Leao sarà importante quando recupererà, ma non so se ci sarà per la prossima partita”.
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