Di Marzio: “Alvyn Sanches piace molto a Cardinale e ad Amorim, ma ad oggi nessuna trattativa, solo valutazioni”

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Di Marzio su Alvyn Sanches in orbita rossonera.

Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato le ultime notizie riguardo la stella in maglia 10dello Young Boys AlvynShances. Queste le sue parole.

"Nel frattempo il Milan ha in lista un giocatore con un grande potenziale che si chiama Alvyn Sanches, dello Young Boys, 2003 mancino, nelle prime 4 giornate del campionato svizzero ha fatto 2 gol e 2 assist. Nella scorsa stagione 25 gol e 5 assist. È nella lista del Milan, piace molto a Cardinale, agli uomini che lavorano sul mercato, ad Amorim, ma non c'è ancora una trattativa avviata, ci sono delle valutazioni e riflessioni serie per decidere se aprire una trattativa per portarlo a Milano".