Milan, c'è da registrare un interesse del Brighton per Fofana

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L'esperto di mercato Luca Marchetti ha dato un aggiornamento sul futuro di Youssou Fofana per il quale sarebbe spuntata una nuova pretendente in Inghilterra

In questi giorni si parla soprattutto della possibile partenza di Rafael Leao, ma in casa rossonera ci sono diversi giocatori in uscita. Il primo ad uscire sarà Christopher Nkunku: dopo aver completato le visite mediche, l'attaccante francese diventerà nelle prossime ore ufficialmente un nuovo giocatore del Lipsia. Per l'ex Chelsea si tratta di un ritorno visto che ha già vestito la maglia del club tedesco dal 2019 al 2023.

In uscita c'è poi anche Youssouf Fofana, per il quale sarebbe spuntata una nuova pretendente in Inghilterra dopo che nei giorni scorsi si era parlato di Nottingham Forest e Crystal Palace, vale a dire il Brighton. Lo riferisce Luca Marchetti a SkySport24: "E' fatta per il ritorno di Nkunku al Lipsia. Sarà un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro per il francese che nelle scorse ore ha concluso le visite mediche con il club tedesco e ora si attende quindi solo l'ufficialità. Per Youssouf Fofana registriamo un interesse del Brighton, vedremo se nei prossimi giorni diventerà qualcosa di concreto oppure no".