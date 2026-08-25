UFFICIALE: Nkunku al Lipsia in prestito con diritto di riscatto
Si attendeva solo l'ufficialità per il ritorno al Lipsia di Christopher Nkunku e ora è arrivata. Questo il comunicato ufficiale del Milan per annunciare l'addio dell'attaccante francese che era arrivato solo un anno fa in rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku a RB Leipzig fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Christopher per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza".
Anche il Lipsia ha annunciato sui suoi profili social il ritorno di Nkunku che aveva già vestito la maglia della squadra tedesca dal 2019 al 2023:
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