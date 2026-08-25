Marchetti: "L'Aston Villa torna alla carica per Leao, è in vantaggio sul Galatasaray"

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L'esperto di mercato Luca Marchetti ha dato un aggiornamento sull'interesse dell'Aston Villa su Rafael Leao il cui futuro al Milan resta molto incerto

Intervenuto a SkySport24, Luca Marchetti ha parlato così del futuro di Rafael Leao che nelle scorse ore è finito nel mirino dell'Aston Villa: "In merito alla questione Leao-Aston Villa, sappiamo che in questo momento gli intermediari e gli avvocati che si occupano della vicenda Leao stanno consigliando al club inglese di aumentare la sua offerta sia al Milan che al giocatore. L'obiettivo dei Villans sarebbe quello di ottenere il sì di massima di Leao per poi tornare a trattare con il Milan che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante portoghese. Il Diavolo non si è mai mosso da questa richiesta. L'Aston Villa, nonostanta la frenata che c'è stata rispetto a ieri sera, è tornata a carburare. In questo momento, tra Galatasaray e Aston Villa, direi che sono avanti gli inglesi. L'ultima settimana di mercato del Milan ruoterà intorno alla vicenda di Leao".

Marchetti ha poi confermato l'addio ormai imminente di Christopher Nkunku e ha anche rivelato una nuova pretendente per Youssouf Fofana: "E' fatta per il ritorno di Nkunku al Lipsia. Sarà un prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro per il francese che nelle scorse ore ha concluso le visite mediche con il club tedesco e ora si attende quindi solo l'ufficialità. Per Youssouf Fofana registriamo un interesse del Brighton, vedremo se nei prossimi giorni diventerà qualcosa di concreto oppure no".