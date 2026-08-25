Futuro Leao: il Milan non abbassa la sua richiesta da 50-60 milioni

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L'esperto di mercato Orazio Accomando ha dato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao, Christopher Nkunku e Santiago Gimenez

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, il futuro di Rafael Leao verrà deciso in questi ultimi giorni di mercato estivo. Nelle scorse ore, l'Aston Villa ha chiesto informazioni sull'attaccante portoghese, ma il club inglese non è l'unica opzione per l'ex Lille. Il Milan resta alla finestra in attesa di offerte concrete e non intende scendere dalla sua valutazione di 50-60 milioni di euro per il cartellino di Leao.

Il futuro di Leao, come raccontato anche da Milannews.it, continua ad essere un vero rebus: l'Aston Villa si è mossa nelle scorse ore e resta in corsa, anche se per ora la pista non si è scaldata più di tanto. Sul portoghese, la cui permanenza in rossonero non è da escludere se non dovesse arrivare l'offerta giusta, è spuntato poi l'interesse anche di un'altra squadra inglese, cioè il Tottenham. Attenzione poi al "solito" Galatasaray che è sempre caldo sul giocatore.