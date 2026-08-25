Milan, secondo Sky nella lista del Diavolo c'è anche Alvyn Sanches dello Young Boys

vedi letture

C'è un nuovo nome nella lista del Milan per rinforzare la trequarti: si tratta di Alvyn Sanches, giocatore classe 2003 dello Young Boys e della nazionale svizzera

Secondo quanto riferisce Sky, c'è un nuovo nome per la tequarti del Milan: si tratta di Alvyn Sanches, giocatore classe 2003 dello Young Boys e della nazionale svizzera. Si tratta di un calciatore mancino che nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim verrebbe utlizzato come trequartista di destra. Lo svizzero è nella lista del Diavolo, da capire se i rossoneri proveranno a prenderlo già in questa finestra di mercato o nelle prossime, ma è un giocatore che il Milan sta seguendo con grande interesse.

Dopo alcuni anni all'FC Lausanne-Sport, nell'estate del 2025 Sanches è passato allo Young Boys: dopo i dieci gol e sei assist nella scorsa stagione, il giovane talento, che ha un contratto con il club giallonero fino al 2029, ha iniziato alla grande anche questa annata con due reti e due assist nelle prime quattro partite del massimo campionato svizzero.