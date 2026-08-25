Di Marzio: "Se parte Leao, il Milan cercherà il numero 10 del futuro". Spunta il giapponese Mitoma

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L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato che, in caso di partenza di Leao, il Milan potrebbe prendere un nuovo trequartista

Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao che nelle ultime ore è finito nel mirino dell'Aston Villa (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti). In caso di partenza del portoghese in questi ultimi giorni di mercato estivo, il Diavolo proverà a prendere un nuovo trequartista che possa aumentare la qualità della rosa di Ruben Amorim.

Queste le parole di Di Marzio: "E poi il Milan chiaramente sarà molto attento a quelle che possono essere le prospettive, le opportunità di un giocatore giovane, di un giocatore che possa essere una sorta di nuovo numero 10 del futuro. È vero che Cisse sta bruciando le tappe, ma è chiaro che con la partenza di Leao, sempre che venga definita, ovviamente il Milan si presenterà negli ultimi giorni di mercato alla ricerca di un giocatore che possa aumentare il tasso qualitativo della squadra di Amorim".

Come scrive Di Marzio sul suo sito, "nelle scorse ore era emersa la suggestione Kaoru Mitoma del Brighton: un profilo che piace a Cardinale ma che, per ragioni anagrafiche (29 anni), condizioni fisiche e ruolo, non rappresenta l'investimento ideale per il progetto tecnico rossonero. Non sarà dunque il giapponese, ma la dirigenza è pronta a investire per un profilo di qualità che possa raccogliere l'eredità di Leão".