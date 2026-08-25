Nkunku ha terminato una prima parte di visite con il Lipsia: presto la firma sul contratto

Nkunku ha terminato una prima parte di visite con il Lipsia: presto la firma sul contratto
Oggi alle 09:25Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Nkunku ha già svolto una prima parte di visite mediche con il RedBull Lipsia. Nelle prossime ore si formalizzerà l'affare con il Milan

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport Germania Christopher Nkunku è tornato a Lipsia nella tarda serata di ieri e ha già svolto una prima parte di visite mediche. Il trasferimento dal Milan dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore, dopo gli ultimi controlli e la definizione dei dettagli. 

L'operazione è impostate sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28. Milan e Lipsia divideranno inoltre il pagamento dello stipendio del francese durante questa stagione. L'affare è quindi alle battute finali, con Nkunku pronto a cominciare una nuova avventura in Bundesliga. 