Nkunku ha terminato una prima parte di visite con il Lipsia: presto la firma sul contratto

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Nkunku ha già svolto una prima parte di visite mediche con il RedBull Lipsia. Nelle prossime ore si formalizzerà l'affare con il Milan

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport Germania Christopher Nkunku è tornato a Lipsia nella tarda serata di ieri e ha già svolto una prima parte di visite mediche. Il trasferimento dal Milan dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore, dopo gli ultimi controlli e la definizione dei dettagli.

L'operazione è impostate sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28. Milan e Lipsia divideranno inoltre il pagamento dello stipendio del francese durante questa stagione. L'affare è quindi alle battute finali, con Nkunku pronto a cominciare una nuova avventura in Bundesliga.