Moretto: "Leao non ha ancora ricevuto un approccio ufficiale dall'Aston Villa"

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Sui propri profili social Matteo Moretto ha fatto il punto sulla questione legata al futuro di Leao, finito nel mirino dell'Aston Villa

Sui propri profili social l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, diventato un obiettivo dell'Aston Villa in questa ultima, intensa, settimana di sessione:

"Aston Villa e Milan hanno avuto un primo contatto esplorativo per Rafael Leão. Il portoghese, aperto alla Premier, non ha ancora ricevuto un approccio ufficiale dall’Aston Villa. Ad ora, operazione alle battute iniziali. Sullo sfondo resta ancora attivo il Galatasaray che fino ad ora non si è avvicinato alle richieste del Milan. Il club rossonero ha sempre chiesto una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro bonus compresi".