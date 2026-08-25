Calciomercato MN - Retroscena Leao: era la prima scelta dell'Al-Hilal prima di Martinelli

vedi letture

Il club arabo aveva messo Rafa in cima alle sue preferenze per rinforzare la squadra, ma Leao non ma hai aperto ad un trasferimento in Arabia

Aston Villa (di nuovo), Newcastle (sullo sfondo) e Galatasaray sono i tre club che hanno mosso, in maniera diversa, dei passi per Rafael Leao. L’attaccante del Milan, che ha saltato la prima partita di campionato poiché ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha colpito prima dell’amichevole con il Manchester United, è il protagonista dell’estate di calciomercato del Milan. Su di lui abbiamo raccontato, passo dopo passo, tutte le vicende che si sono susseguite, con l’ultimo aggiornamento relativo al contatto diretto tra le proprietà di Milan e Aston Villa – su intermediazione di Jorge Mendes – per avviare un dialogo tra i club sulla valutazione del cartellino anche se ci sono divergenze sul totale della cifra, mentre con l’entourage di Leao – che non è in procura a Mendes, anzi… - non ci sono stati ancora contatti.

CALCIOMERCATO MILAN: L’AL-HILAL VOLEVA LEAO

Rafa Leao non ha mai aperto alla possbilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Fin da fine maggio, ha escluso categoricamente questa destinazione professionale ed è rimasto coerente fino all’ultimo, aprendo piuttosto alla chance di poter rimanere al Milan fino alla fine del suo contratto, la cui naturale scadenza è prevista per il 30 giugno 2028. Ma da quanto appreso da MilanNews.it, un club della Saudi Pro League ha provato a manifestare un interesse importante per Rafa. Si tratta dell’Al-Hilal, che nei giorni scorsi ha prelevato Gabriel Martinelli dall’Arsenal per 60 milioni. Leao era la loro prima scelta, ma non c’è mai stata apertura da parte del calciatore. Nota curiosa: lo stesso Martinelli era una delle opzioni che il Galatasaray stava valutando in caso di collasso della trattativa per Leao.

ASTON VILLA-GALATASARAY: SI CORRE

La situazione è in costante evoluzione. Leao attende sviluppi dai club che sono interessati a lui e ricordiamo come il Galatasaray, rispetto alle società inglesi, avrebbe il vantaggio della chiusura posticipata del proprio calciomercato, visto che in Turchia si possono depositare i trasferimenti fino alle 23:59 del 4 settembre.