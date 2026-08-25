Gimenez al Porto: l'affare potrebbe sbloccarsi presto. Le ultime di SportMediaset

Gimenez al Porto: l'affare potrebbe sbloccarsi presto. Le ultime di SportMediasetMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
L'esperto di mercato Orazio Accomando ha dato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao, Christopher Nkunku e Santiago Gimenez

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, il futuro di Rafael Leao verrà deciso in questi ultimi giorni di mercato estivo. Nelle scorse ore, l'Aston Villa ha chiesto informazioni sull'attaccante portoghese, ma il club inglese non è l'unica opzione per l'ex Lille. Il Milan resta alla finestra in attesa di offerte concrete e non intende scendere dalla sua valutazione di 50-60 milioni di euro per il cartellino di Leao. 

Nelle prossime ore verrà invece ufficializzata la cessione di Christopher Nkunku al Lipsia: l'attaccante francese, tagliato da Ruben Amorim, tornerà nel club tedesco, nel quale ha già militato dal 2019 al 2023, in prestito oneroso con diritto di riscatto. In uscita dal Milan c'è poi sempre anche Santiago Gimenez, il cui passaggio al Porto potrebbe sbloccarsi presto.