Lipsia, Nkunku ha completato le visite mediche. Ora si attende l'ufficialità

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Christopher Nkunku ha completato le visite mediche di rito con Lipsia e dunque ora si attende solo l'ufficialità del suo ritorno in Germania

Christopher Nkunku ha completato le visite mediche di rito con Lipsia e dunque ora si attende solo il comunicato ufficiale del suo ritorno in Germania. Lo riferisce il sito di Gianluca Di Marzio che aggiuge che il francese, che ha già giocato nel club biancorosso dal 219 al 2023, lascerà il Milan in prestito oneroso a 4 milioni, con il diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

Dopo una sola stagione, chiusa con otto gol e tre assist, Nkunku saluta quindi il Diavolo: il neo tecnico milanista Ruben Amorim non è rimasto soddisfatto dalla sua preparazione estiva e dai suoi atteggiamenti in allenamento e così lo ha tagliato e messo fuori dal suo progetto tecnico. Nei giorni scorsi anche il Newcastle aveva provato a prenderlo, ma il francese ha spinto per tornare al Lipsia.