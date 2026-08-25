Calciomercato MN - Milan, spunta anche l'interesse del Tottenham per Leao

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Spunta una nuova pretendente per Rafael Leao: si tratta del Tottenham che ha messo gli occhi anche lui sull'attaccante del Milan

Spunta una nuova pretendente per Rafael Leao. Dopo l'Aston Villa, che per ora resta comunque freddo a causa delle richieste elevate del Milan, un altro club di Premier League, che resta la destinazione preferita del portoghese, avrebbe messo gli occhi sull'attaccante: si tratta del Tottenham. Jorge Mendes è sempre a lavoro per trovare una sistemazione all'ex Lille, su cui è sempre caldo anche il Galatasaray che non ha mai abbandonato definitivamente la pista (anche se i turchi sanno che dovranno fare un rilancio importante se vorranno prendere Leao).

Il Milan, da parte sua, resta alla finestra in attesa di offerte concrete e importanti. La richiesta dei rossoneri è sempre di 50-60 milioni di euro per il cartellino del giocatore portoghese. Mancando pochi giorni alla chiusura del mercato estivo, c'è uno scenario che va sempre tenuto aperto, vale a dire la permanenza di Rafa in rossonero nel caso in cui in via Aldo Rossi non dovesse arrivare la proposta giusta.

di Pietro Mazzara