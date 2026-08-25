Dalla Francia rivelano: “Leao convinto pienamente del progetto del Gala. I Turchi offrono un prestito ma il Milan fa muro”
Secondo quanto rivelato dai colleghi francesi di Footmercato.net, Rafa Leao pare abbia raggiunto un accordo di massima con il Galatasaray, convinto pienamente del progetto sportivo del club di Instanbul. L'offerta al giocatore è molto importante e questo sottolinea come la dirigenza è molto determinata a mettere a segno questo grande colpo.
Il problema però nasce tra i due club, visto che i turchi ad oggi vorrebbero chiudere l'affare solo in prestito, cosa che il Milan non accetta assolutamente. Il club rossonero vuole una cessione a titolo definitivo per incassare subito denaro eventualmente reinvestibile. In questo stallo, riportano sempre i colleghi francesi, si muovono anche l'Aston Villa e altri club di Premier, che ad oggi però, restano lontane dal calciatore.
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