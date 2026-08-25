Calciomercato in uscita, ad una settimana dalla chiusura sono ancora molte le cessioni da fare: il quadro completo

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La situazione del calciomercato in uscita dei rossoneri.

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva del calciomercato, iniziato gli ultimi giorni di giugno e prossimo alla conclusione che avverrà alle ore 20:00 del primo di settembre. Nonostante manchino solo sette giorni però, il Milan ha ancora tanto da fare, soprattutto in uscita. Dopo i colpi di inizio mercato che hanno portato nel giro di poche ore Gonçalo Ramos e Mario Gila, due perni del Milan di Amorim, Cardinale ha poi aggiunto Diawara, giovane difensore, e per ultimo Diego Moreira. Un mercato in entrata importante che potrebbe essere completato con l'innesto di una figura che possa agire sulla trequarti. A livello di cessioni invece, la situazione è ben più complicata.

MERCATO ROSSONERO IN USCITA, LA SITUAZIONE E I NOMI DA CEDERE

A livello di uscite, il club rossonero è andato, contrariamente a quello in entrata, molto più a rilento. Nonostate la notizia di qualche ora fa riguardo l'ufficialità della cessione in prestito di Nkunku al Lipsia, sono ancora molti i giocatori che il Milan vuole e deve cedere. Partendo dal famoso summit dal quale sono usciti i nomi ritenuti fuori progetto da Amorim, questi sono gli esclusi ai quali andrà trovata una sistemazione al più presto.

Partiamo da Fofana, protagonista nei giorni scorsi con qualche frecciatina postata sui propri profili social, che ad oggi non è concretamente vicino a nessuna squadra, anche se la destinazione finale potrebbe essere quella della Premier. Crsytale Palace, Nottingham Forest e Brighton sono le tre papabili pretendenti del francese. La valutazione del club rossonero è di 20 milioni come base di partenza, sapendo che nelle ultime ore di mercato le volontà dei venditori potrebbero venire meno.

Proseguiamo con Gimenez, reduce da un'annata da 0 gol in campionato, che potrebbe fare le valigie in questa ultima settimana. Il Porto rimane la squadra più avanti ma i rossoneri potrebbero doversi accontentare della stessa formula utilizzata con il Lipsia per nkunku.

Il terzo nome è quello di Tomori, anch'egli fuori progetto e promesso sposo della Premier League. Il giocatore è in scadenza e questo porta il Milan ad avere poca forza contrattuale con le acquirenti alle quali i rossoneri chiedono intorno ai 15 milioni di euro. Nonostante questo però, il suo valore residuo è di 5,5 milioni di euro, dunque, salvo clamorosi scenari, il Milan genererà lo stesso una plusvalenza.

Da segnalare anche il nome di Ricci, nonostante non sia stato individuato come giocatore fuori progetto, infatti il centrocampista si sta regolarmente allenando con la squadra (al contrario dei sopracitati), potrebbe essere ceduto a fronte di un'offerta importante che per i rossoneri sarebbe intorno ai 20/25 milioni di euro.

Infine c'è il protagonista indiscusso del mercato in uscita dei rossonero, ovvero Rafael Leao. Il portoghese non è una priorità per Amorim, anzi, molto basse le probabilità di vederlo indossare la 10 rossonera nella stagione appena iniziata nonostante ancora nessuna squadra si sia fatta sotto in maniera convincente. Il Galatasaray ha il sì del giocatore ma non trova la quadra con il Milan, visto che i turchi sono disposti ad offrire solo un prestito. Negli ultimi giorni si è fatto il nome anche dell'Aston Villa ma, nelle ultime ore, la pista si è un po' raffreddata visti i costi ritenuti eccessivi dai Villains.