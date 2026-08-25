MN - Santiago Gimenez, si raffredda la pista Porto
Santiago Gimenez, ritenuto fuori progetto dal club rossonero, è uno dei prossimi partenti pronto fare le valigie per salutare definitivamente Milanello. L'attaccante in maglia 7, reduce da una stagione molto deludente da 0 gol in campionato, sembrava poter essere un nuovo rinforzo per i campioni di Portogallo in carica, ovvero il Porto di Farioli.
Come apprende la redazione di MilanNews.it però, in queste ultime ore la pista che portava il messicano in maglia bianco-azzurra non è decaduta ma si è raffreddata perché continua ad esserci distanza di vedute tra i due club, con il giocatore che ha già un accordo e spera che alla fine Milan e Porto trovino l'intesa giusta. Nel corso di questa settimana, l'ultima con la sessione di calciomercato aperta, capiremo definitivamente quale sarà il suo destino.
di Pietro Mazzara
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