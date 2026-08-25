Di Marzio su Leao: “Il Galatasaray non molla, potrebbe tornare con forza sul portoghese”

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Di Marzio rivela le ultime su Leao

Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato le ultime notizie sulla situazione di Rafael Leao. Queste le sue parole.

"Per quanto riguarda Leao le due squadre più concrete restano l'Aston villa, ore di alti e bassi perché ieri sera sembrava molto vicina a trovare l'accordo con il Milan, questa mattina le richieste del Milan l'avevano fatta un po'allontanare, in realtà poi ci sono stati altri contatti in serata, quindi terrei viva la pista Aston villa. Non molla il Galatasaray che è quella che sta lavorando da più tempo e quindi non è assolutamente escluso, anzi, che il Gala possa tornare con forza nei prossimi giorni per cercare di anticipare l'Aston Villa per portare il portoghese in Turchia"