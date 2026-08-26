Mercato Milan, Repubblica titola: "Leao piace in Premier, ma vuole la Turchia"

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In casa rossonera tiene sempre banco il futuro di Rafael Leao che avrebbe dato la sua preferenza al Galatasaray

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Leao piace in Premier, ma vuole la Turchia". La questione del futuro di Rafael Leao continua ad essere la pù spinosa per il Diavolo che è al lavoro anche per altre uscite, come per esempio quello di Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez. L'attaccante portoghese non è ufficialmente un esubero, ma anche lui non rientra più nei piani di Ruben Amorim.

Il Milan continua a pretendere almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che al momento Aston Villa e Tottenham, le due società di Premier interessate, non sembrano essere disposte a mettere sul piatto. Stesso discorso anche per il Galatasaray che però dalla sua ha la preferenza di Leao, sedotto con una promessa di ingaggio da dieci milioni a stagione.