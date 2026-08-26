Mercato Milan, Repubblica titola: "Leao piace in Premier, ma vuole la Turchia"
In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Leao piace in Premier, ma vuole la Turchia". La questione del futuro di Rafael Leao continua ad essere la pù spinosa per il Diavolo che è al lavoro anche per altre uscite, come per esempio quello di Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez. L'attaccante portoghese non è ufficialmente un esubero, ma anche lui non rientra più nei piani di Ruben Amorim.
Il Milan continua a pretendere almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino, cifra che al momento Aston Villa e Tottenham, le due società di Premier interessate, non sembrano essere disposte a mettere sul piatto. Stesso discorso anche per il Galatasaray che però dalla sua ha la preferenza di Leao, sedotto con una promessa di ingaggio da dieci milioni a stagione.
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