Mercato Milan: il Milan sta riflettendo se tentare l’assalto a Gonçalo Inacio

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Il sogno del Milan è sempre Gonçalo Inacio. In via Aldo Rossi stanno riflettendo se tentare l'assalto al difensore in questo finale di mercato

Negli ultimi giorni si parla soprattutto di un nuovo rinforzo per la trequarti, ma il Milan sta valutando con attenzione anche un possibile nuovo arrivo in difesa dopo che nella partita contro il Torino si è notato un calo di tensione appena è uscito dal campo Mario Gila. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che aggiunge che il grande sogno per rinforzare la retroguardia milanista è sempre Gonçalo Inacio.

In via Aldo Rossi sono ore di riflessione per decidere se tentare l'assalto al difensore portoghese che non ha giocato la prima partita di campionato dello Sporting Lisbona. Il presidente del club biancoverde ha ammesso che la decisione dell’allenatore non è stata dettata da motivazioni di mercato e che il giocatore non è in uscita, ma il nome di Inacio resta sicuramente tra i preferiti del Milan per rinforzare la difesa.